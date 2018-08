Albstadt/Hechingen Notruf missbraucht: Keine Gefängnisstrafe

Was hat die Staatsanwaltschaft also dazu bewogen, die Berufung zurückzuziehen? Seit 15. August ist der Angeklagte wegen seiner Drogensucht in Tübingen in Behandlung. Wie seine Bewährungshelferin bestätigte, sei es sehr schwer gewesen, eine Substitutionspraxis für den 37-Jährigen zu finden. Bereits direkt nach seiner Haftentlassung 2015 habe sie bei etlichen Praxen angefragt, die den Angeklagten aber allesamt nicht aufnehmen konnten oder wollten.

Grundsätzlich – das betonte der Vorsitzende Richter –­ sei allein die Tatsache, dass der 37-Jährige angefangen habe, einen Drogenentzug zu machen, noch kein triftiger Grund, eine günstige Sozial- und Kriminalprognose zu stellen. Das liege vor allem an der langen Drogenhistorie des Ebingers und würde bedeuten, dass er hinter Gitter muss.

An diesem Punkt fängt die Sache allerdings an, schwierig zu werden. Ein Gefängnisaufenthalt würde nämlich bedeuten, dass der Angeklagte seine Behandlung in Tübingen zumindest unterbrechen, wahrscheinlich aber komplett beenden müsste. Danach wieder einen Platz für ihn zu finden, werde schwierig bis unmöglich sein, gab die Bewährungshelferin des 37-Jährigen zu bedenken.

"Ob man ihm jetzt diese Chance verbauen muss, ist eben die Frage", meinte der Vorsitzende Richter. Auch den Staatsanwalt überzeugte diese Argumentation, und er entschloss sich, die Berufung zurückzunehmen. Dass sich einiges im Leben des 37-Jährigen trotzdem verändern müsse, machte der Richter am Ende der Verhandlung klar. Der Angeklagte sei heute zwar einer weiteren Haftstrafe entronnen, er sei aber "mit zwei blauen Augen hier herausgegangen" – und mit dem Appell, diese Chance zu nutzen, um seinem Leben eine neue Richtung zu geben.