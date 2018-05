Im Wildgehege Meßstetten wimmelt es derzeit nur so von Nachwuchs – das haben sich die Rentner der Firma Hartner selbst einmal aus der Nähe anschauen wollen. Jörg Hohmann (links) berichtete zunächst von der Entstehung des Geheges. Bei der gut anderthalbstündigen Führung erfuhren die Rentner dann Interessantes über die Tiere: Rot- und Damwild, Wildschweine, Hasen, Pfauen, Mufflons und Zwergziegen leben im 200 000 Quadratmeter großen Freigehege, das der Verein Wildgehege ehrenamtlich pflegt. Gerhard Haasis dankte Hohmann für die Führung, ehe der Wasserturm – extra für die Gruppe an diesem Tag geöffnet – zum Rundumblick lockte. Zum gemütlichen Abschluss fanden sich die 37 Hartner-Rentner dann in der TSV-Stube ein. Organisatoren des gelungenen Tages in Meßstetten waren Elka Auer, Gerhard Haasis und Frieder Kemmler. Foto: Born