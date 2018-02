Albstadt Hans-Joachim Reinke: "Beschäftigen Sie sich mit Aktien"

Anhand einer Statistik zeigte Reinke auf, wie der Wert von Sparanlagen in Zeiten des Niedrigzinses abnehme. Mit anderen Worten: Selbst steigende Zinsen würden durch steigende Inflation mehr als aufgezehrt.

Für die vielen Zuhörer, die anschließend – von "Best for Fest" und der Metzgerei Steinhart gut bewirtet – noch viel Zeit zum Gespräch hatten, hatte Reinke außerdem ein paar freche Seitenhiebe auf die Weltpolitik mitgebracht: "Was grenzt an Dummheit?" fragte er und löste das Rätsel sogleich auf: "Kanada und Mexiko!" Und in Richtung Großbritannien, das neue "Sorgenkind Europas", wo selbst die Hardliner inzwischen für ein zweites Referendum plädierten: Der Film zum Brexit könne heißen "Denn sie wissen nicht, was sie tun" – der James-Dean-Streifen ist ein Klassiker.

Kein Wunder, dass das mit dem Brexit so schleppend läuft, wenn sich Vanessa May darum kümmert. Kennen Sie nicht? Das ist doch diese Sängerin. Oder doch die Geigerin, die 2014 außerdem als erste Thailänderin bei den Olympischen Spielen im Riesenslalom gestartet war? Von Politik, Finanzen und Wirtschaft – darum geht es hauptsächlich in den Verhandlungen zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU – haben diese beiden sicher wenig Ahnung.

Vielleicht waren sie aber auch beide nicht gemeint im Jahresrückblick des Vorstandssprechers Robert Kling beim Neujahrsempfang der Volksbank Albstadt. Denn unter dem Foto der britischen Premierministerin stand weder Vanessa Mai, der Name einer deutschen Sängerin, noch Vanessa Mae, jener der weltbekannten Violinistin, sondern Vanessa May. Vielleicht ist es einfach so, dass Theresa May sich einen neuen Vornamen zugelegt hat. Im Wechseln hat die einstige Brexit-Gegnerin, die das Ergebnis des britischen Referendums von 2016 nun umsetzen muss, ja Erfahrung.

Tipp an die Volksbank: Beim nächsten Mal bitte noch das Foto ändern! Vanessa Mai und Vanessa Mae sind tausendmal netter anzuschauen als Vanessa May – oder wie sie heißt.