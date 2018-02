Albstadt Hannah Boss erhält Gerstenecker-Pokal

Zahlreiche Gaumeistertitel und Erfolge auf Landes- und Bundesebene, darunter ein vierter Platz bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften 2014 sowie je ein zweiter Platz bei den Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschften 2014 und 2016 hätten ihre Karriere geprägt, und in der Mannschaft sei sie eine unverzichtbare Stütze, erklärten Alice Thoma, die Leiterin der STB-Turnschule, und Rudi Hotz im Namen der Turnabteilung. Zum Aufstieg und dem Klassenerhalt in der Bezirksliga habe Hannah Boss maßgeblich beigetragen und auch am jüngsten Erfolg – die TSV-Turnerinnen wurden Württembergische Landessieger 2017 – großen Anteil gehabt.

Als Mitglied der Showgruppe "Die Turnhühner von der Alb" habe sie Erfolge bis zum baden-württembergischen Landessieg 2014 gefeiert.

Darüber hinaus engagiert sich Hannah Boss seit mehr als zwei Jahren in der Turnschule und gibt ihre Erfahrung an den Nachwuchs weiter. Derzeit absolviert sie die Ausbildung zum Trainer C und habe erst kürzlich die Prüfung zum Kampfrichter D mit Bravour bestanden. Den Christian-Gerstenecker-Pokal überreichten ihr Vorsitzender Hartmut Rall und Vorjahres-Geehrte Lena Maier.