Albstadt Handgemachter Blues aus der Zigarrenkiste

Chickenbone John, "Godfather of Cigar Box Guitar", ist ein geouteter Kent DuChaine-Fan, was man seiner Musik nun auch wirklich anhört. Was bei ihm als Hobby im Alter von 14 Jahren anfing, ist mittlerweile ein Vollzeitjob. So betreibt er einen Online-Shop für Cigar Box Guitars, veranstaltet in ganz Europa Workshops zum Bau der kleinen Instrumente und geht nebenher noch regelmäßig auf Tour. Der Eintritt ist frei, für die Musiker wird gesammelt.