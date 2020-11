Albstadt "Hallo Stadtbahn" – der Windhund läuft

Nun beginne die Phase des "Windhundrennens", hob Erwin Feucht hervor, der sich in den Mechanismen der Landespolitik intensiv eingearbeitet hat. Im künftigen Stuttgarter Landtag werde dieser Beitrag zur neuen Mobilität im Fall seiner Wahl ganz oben auf seiner Agenda stehen, kündigte er an.

Markus Ringle sagte ihm die Unterstützung der Grünen in Albstadt zu: Es gelte, keine Zeit zu verlieren, denn wenn die Fördergelder durch andere konkurrierende Projekte ausgeschöpft seien, ginge Albstadt leer aus. "Wir dürfen diese einmalige Chance nicht vertun. Der Gemeinderat ist gefordert, schnell zu handeln", mahnte Ringle. Die Bürgerinitiative will das Ihre dazu tun, auch in der Bevölkerung Zustimmung für das Projekt zu erzeugen. In Kürze werden zu diesem Zweck an zwölf Standorten im Talgang große Transparente aufgehängt. Der Slogan: "Hallo Stadtbahn".