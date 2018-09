Albstadt Halbes Jahrhundert mit derselben Mannschaft

Am 28. August 1948 war er auf Initiative von Martin Jäck aus Ebingen gegründet worden; zahlreiche Kriegsversehrte und Hinterbliebene, die unter Not, Elend, Armut und den kriegsbedingten körperlichen und seelischen Verletzungen litten, hatten sich an diesem Abend im Gasthaus Schützen eingefunden, um gemeinsam ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. In der Versammlung war Theodor Mayer von den 22 Gründungsmitgliedern zum Ortsverbandsvorsitzenden und Gerold Götz zum Stellvertreter gewählt worden – er wohnte der Jubiläumsfeier als letztes verbliebenes Gründungsmitglied bei. Als Kassiererin fungierte Erna Mayer, als Schriftführerin Julie Spengler. Beisitzer waren Anton Schairer und Wilhelm Schairer.

Diese Vorstandsmannschaft sollte danach fast 50 Jahre im Amt bleiben. Karin Link, die in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Ortsverbandes Margrethausen-Pfeffingen 70 Jahre Revue passieren ließ, erinnerte vor allem an die Lebensleistung von Theodor Mayer – nicht zuletzt dank seines Engagements sei die Zahl der Mitglieder kontinuierlich gestiegen – und an Julie Spengler, die das Amt der Schriftführerin 50 Jahre lang ausgeübt hatte. Im April 1998 wurde Else Kersten, deren Mann Manfred bis ins hohe Alter für den Kreisverband aktiv war, zur Vorsitzenden gewählt, und ein neuer, aus engagierten Frauen bestehender Ausschuss bildete sich. 16 Jahre lang amtierte Else Kersten, und in dieser Zeit, so Link, "lebte sie für den VdK".

Das Jahr 2015 brachte die große Zäsur. Der Ortsverband Pfeffingen hatte keinen Nachfolger für seinen verstorbenen Vorsitzenden Gerhard Hils gefunden und trug daraufhin den Nachbarn den Zusammenschluss an. Else Kersten reagierte flexibel auf die neue Situation, und so konnte am 9. Mai 2015 die Fusion der beiden Ortsverbände vollzogen werden.