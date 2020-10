Albstadt Häuslicher Angriff wegen Corona-Sendungen

Laut Anklage hatte der 53-Jährige am Abend des 4. April seine Freundin mehrmals mit einen Spazierstock aus Holz geschlagen, anschließend an den Haaren gezogen, gegen die Beine getreten haben und ihr schließlich den gebogenen Griff des Spazierstocks der Frau dergestalt um den Hals gelegt, dass ihr die Luft wegzubleiben drohte. Sie trug Hämatome und Wunden am ganzen Körper davon; dass daran der Angeklagte die Schuld trug, war in der Gerichtsverhandlung unstrittig, denn er leugnete nicht und war in vollem Umfang geständig.