Albstadt Händler wehren sich

Und so sannen sie auf Mittel und Wege, das Abwandern der Kundschaft ins Internet zu verhindern, und wurden kreativ. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Albstadt-Ebingen gibt die Parole "Im Schaufenster finden" aus. Ramon Binder, sein stellvertretender Vorsitzender, hofft, dass die Aktion das schockstarre Weihnachtsgeschäft wiederbeleben kann. "Die Idee kam spontan und schnell." Und sieht folgendermaßen aus: "Die Spaziergänger sollen sich nicht die Nase an den Schaufenstern platt drücken." Stattdessen sollen sie die in den Auslagen erspähten Objekte ihrer Begierde fotografieren und dann per E-Mail oder Telefon beim Händler bestellen. Der sorgt dann dafür, dass das gute Stück – egal ob Textil, Gebrauchgegenstand oder Schmuck – ins Haus geliefert wird. Durch den eigenen Lieferservice oder durch den Postboten.

Damit werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn auch die dieser Tage angelaufene Aktion "Winterverlosung" der Handels- und Gewerbevereine in Ebingen und Tailfingen, an der mehr als 40 Geschäfte in ganz Albstadt teilnehmen, kann auf diese Weise weitergeführt werden. Bei dieser sammeln die Kunden in verschiedenen Geschäften Stempel auf einer Karte – sind alle neun Felder des Coupons abgestempelt, kann er abgegeben werden und kommt in einen großen Lostopf – als Gewinne winken Einkaufsgutscheine. Da die Stempel nicht mehr an der Ladentheke zu haben sind, werden sie nun mit den Bestellungen mitgeschickt.