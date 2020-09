Albstadt Gymnasium: 103 Schüler und 72 Lehrer gelistet

An eine Schließung von Klassen oder Stufen ist unter diesem Umständen auch nicht gedacht - der Unterricht geht weiter, auch in den insgesamt fünf Klassen der Stufen sieben bis neun und der beiden Kursstufen, in denen die fragliche Lehrkraft unterrichtet. Wie Schenk auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärte, wären Schließungen durchaus vertretbar und eine zu berücksichtigende Option, wenn ein Schüler infiziert wäre. Sowohl die Schulleitung als auch das Gesundheitsamt in Balingen unterstellen jedoch, dass die infizierte Lehrkraft weder Schülern noch Lehrern so nah kam, dass sie zum "Spreader" werden könnte.

Sehen Sie auch: So arbeitet die CSA in Balingen