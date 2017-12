Albstadt "Guitar Night" dreimal ausverkauft

Hochkarätige Gitarrenvirtuosen haben sich an drei Abenden im Stauffenberg-Schloss die Klinke in die Hand gegeben: Auch in diesem Jahr geriet Peter Fingers Projekt, das bei den Liebhabern der akustischen Gitarre inzwischen den besten Ruf genießt, zum vollen Erfolg.

Ingo Lohr eröffnete die Konzerte mit einer Eigenkomposition, ehe Falk Zenker die Bühne betrat. Er verwob eine Melodie aus dem 13. Jahrhundert in seinen warmen und kompakten Gitarrenklang. Sein zweites Stück basierte auf einem gesampelten Beat, über den er improvisierte und sich dabei nicht scheute, auch elektronische Effektgeräte einzusetzen, die er barfuß steuerte.

Peter Finger überzeugte das Publikum wie gewohnt gleich mit den ersten Takten: Bassläufe, Harmonien und melodische Improvisation verschmelzen in seinem Stil zu einem komplexen und lebendigen Klangbild, das immer wieder fasziniert. Ein ganz anderes, aber nicht weniger beeindruckendes Hörerlebnis hinterließ Cecilia Zabala aus Argentinien. Die sensible junge Künstlerin kombinierte ihre phänomenale, bis in extreme Höhen reichende Stimme mit den Melodielinien ihrer Gitarre und erreichte so einen eigentümlichen, ganz unverwechselbaren Sound.