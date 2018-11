Albstadt Grusel in Grenzen – Partyspaß endlos

Albstadt-Ebingen. Seit sechs Jahren locken Albstadts Gastronomen in der Nacht vor Allerheiligen die Feierwilligen aus dem Haus. In der Halloween-Kneipennacht heizten diesmal 17 Bands in 17 Locations den Gästen mächtig ein. Wortwörtlich.

Zwischen 20.30 und 1 Uhr durften Hexen und Gespenster, Zombies und Vampire sich mit "geistreichen" Getränken und unterschiedlichster Musik aufwärmen. Von Rock über Reggae, Blues und Jazz, Country, HipHop, Pop und Elektro bis Disco war alles vertreten.

Dabei tat sich die Kneipennacht stellenweise zunächst etwas schwer, richtig in Gang zu kommen. Als sich die Musiker und ihre Gäste aber einmal warmgelaufen hatten, herrschte ausgelassene Stimmung in vielen Lokalen. In nicht wenigen spielten die bewährten Bands und Entertainer auf – weil sie dort schon ihre Fans haben. Neben einigen neuen Veranstaltungsorten waren in diesem Jahr aber auch mehrere neue Künstler mit dabei: "Skinny Phil And The Fat Chicks" im Kunst-Werk-Haus, Yogi Wuudstock im "Kleinen Treff" und "My Secret Playground im Alten Kino" beispielsweise. Erstmals mit von der Partie waren auch das "Bierstadl" mit "Raising Crown", "Reinyard" im Fotostudio Weber und die "Kult-Party Like Gatsby Partyband", die im "Moneypenny" unterhielt. So durften die Albstädter die Kneipennacht auch nutzen, um neue Bands und länger nicht besuchte Locations zu entdecken.