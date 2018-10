Albstadt Grundschullehrer sein

Albstadt-Margrethausen. Das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Albstadt bietet am Donnerstag, 25. Oktober, für angehende Abiturienten, die sich für den Beruf des Grundschullehrers interessieren, einen Informationsabend an. Dazu sind die Schüler der allgemeinen und der beruflichen Gymnasien eingeladen.