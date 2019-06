Albstadt "Grünes Klassenzimmer" für heiße Tage

Das Gebäude heizt sich im Sommer auf

Was ist ein Grünes Klassenzimmer? Im Norden des Schulhofes soll eine Art "Griechisches Theater" entstehen, das Schülern und Lehrern die Möglichkeit bietet, Unterricht im Freien abhalten zu können, da sich das Schulgebäude im Sommer doch ziemlich aufheizt. Dadurch schwindet schnell die Konzentration der Schüler, und das soll durch einen Raumwechsel an die frische Luft verringert werden, meint Schenk. Die Idee ist, Präsentationen – und insbesondere den Deutschunterricht – draußen zu veranstalten. Außerdem sollen die Klassen durch eine regelmäßige Pflege des "Grünen Klassenzimmers" und seiner Umgebung den Umgang mit der Natur trainieren. Die Gartenarbeiten freilich soll Jochen Thomann, Inhaber einer Firma für Garten- und Landschaftsbau in Bitz, übernehmen und etwa 60 Jurakalksteinquader in das "Griechische Zimmer" einbauen.

Christian Schenk ist zuversichtlich, dass das "Grüne Klassenzimmer" Erfolg haben wird – der Plan soll noch in diesem Jahr verwirklicht werden, vielleicht sogar bis zum Spätherbst.