Albstadt Groz-Beckert erweitert erneut

Albstadt-Ebingen. Das Gelände, auf dem die neuen Firmengebäude entstehen sollen, ist 2,2 Hektar groß, grenzt westlich an das TEZ und den Parkweg, östlich an die Otto-Gußmann-Straße und südlich an die Bundesstraße 463. Das Gelände ist seit Jahr und Tag im Besitz von Groz-Beckert und für die innerbetriebliche Erweiterung reserviert; die planungsrechtlichen Grundlagen dafür wurden 2005 mit der Bebauungsplanänderung­ "Groz-Beckert – nördlicher Teil" geschaffen.

Dass der Bebauungsplan jetzt abermals geändert wird, liegt daran, dass einzelne der damaligen Festsetzungen geringfügig über- oder unterschritten werden und die Pläne für die Erschließung sich von den ursprünglichen unterschieden. Laut Sitzungsunterlage der Stadtverwaltung soll ein L-förmiges Gebäude entstehen, das durch eine Ringstraße auf dem Gelände von allen Seiten erschlossen ist. Anders als der bestehende Bebauungsplan, in dem das Gelände als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, sieht der Entwurf für den neuen eine Unterteilung in ein Gewerbegebiet im Westen und ein eingeschränktes Gewerbegebiet im Osten vor. Damit, argumentiert die Stadtverwaltung, würden Emissions- und Immissionswerte garantiert, die für die Nachbarn im östlich angrenzenden Wohngebiet verträglicher seien. Die von Groz-Beckert vorgesehenen Nutzungen ließen sich mit der Einschränkung ohne weiteres vereinbaren.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde der Aufstellungsbeschluss ohne Diskussion gefasst; lediglich Martin Frohme von der SPD meldete sich zu Wort und verwies darauf, dass das geplante Gebäude mit 18 Metern vom Pflaster bis zum First um zwei Meter höher ausfällt als ursprünglich geplant – nach seinen Informationen seien einige Anwohner bereits auf dem Weg zum Anwalt. Die SPD werde aus Rücksicht auf das grundsätzliche Ziel, möglichst platzsparend zu bauen, dennoch zustimmen, die Situation jedoch im Auge und sich alle Optionen offen halten – der Aufstellungsbeschluss sei schließlich erst der erste Verfahrensschritt. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf bei zwei Enthaltungen zu.