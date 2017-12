Albstadt Groz-Beckert denkt über Neubau nach

Albstadt-Ebingen. Auf der Schotterfläche hinter dem Technologie- und Entwicklungszentrum will Groz-Beckert, weltgrößter Hersteller von Nadeln und Systemtechnologie für die Maschenindustrie mit Sitz in Albstadt, ein neues Produktionsgebäude errichten – wenn die Geschäfte gut laufen. Dafür sei 2018 ein siebenstelliger Betrag für Planungskosten eingestellt, heißt es auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Zweck des Neubaus sei es, Arbeitsgänge besser zu strukturieren, was in den älteren Gebäuden nicht so einfach sei. Logistisch stoße die Firma derzeit an ihre Grenzen.