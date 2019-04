Albstadt Großer Andrang bei Radbörse

In den vorigen Jahren bedeutete die Fahrzeugannahme viel Papierkram. In diesem Jahr wurde dieser erstmals digital erledigt; auf Anhieb habe alles funktioniert, wie Dirk Schulzke erklärte. "Das Fahrrad ist auf Knopfdruck verkaufsbereit."

Die Helfer gaben die Daten des Verkäufers und des Fahrrades in den Computer ein, umgehend wurde das Typenschild gedruckt und am Fahrrad befestigt.

Auch am Samstag, dem eigentlichen Verkaufstag, riss die Anlieferung ausgedienter Fahrräder nicht ab. Mit Öffnung des Verkaufs begann der Besucheransturm von Neuem –­ nur wollten diese Besucher statt verkaufen kaufen. Am Morgen gab es kaum ein Durchkommen zwischen den Fahrrädern, sind doch morgens noch die tollsten Fahrräder verfügbar. Das Sortiment deckt nahezu jede Art an Fahrrad ab: Neben Alltagsfahrrädern, Mountain- und Downhillbikes sowie Kinderfahrrädern gab es auch einige E-Bikes. In den vergangenen Jahren wurde das Fahrrad mit Hilfsmotor immer beliebter; bei der Börse waren rund 80 solcher Räder im Angebot.

Groß war auch die Nachfrage nach Kinderfahrrädern, da deren Fahrer schnell aus ihren Modellen herauswachsen. Doch auch der Vereins-Nachwuchs profitierte. Zehn Prozent jedes Verkaufspreises kommt der Nachwuchsarbeit der RSG zugute. Dass die Provision dort gut angelegt ist, zeigten die RSG-Kinder bei einem Paletten-Parcours.

Rund 100 Helfer der Radsportgemeinschaft sorgten an beiden Tagen für einen reibungslosen Ablauf und stellten ihr Fachwissen zur Verfügung. Damit jeder das passende Fahrrad findet, berieten die RSG-Mitglieder an einem Service-Point, auf der Teststrecke im Außenbereich konnten potenzielle Käufer eine Testrunde mit dem alten-neuen Fahrrad drehen.