Albstadt Große Liebe – und dann doch Rainier

Albstadt-Ebingen. "Come to the Cabaret" lädt Moni Francis mit beschwörender, dunkler Stimme ein; Oli Dobisch erzählt über die Entstehung des Films, erinnert an Liza Minnelli. Dann macht er es spannend: Wer war doch gleich nochmal dieser Bar-Besitzer? In dem Film spielt Humphrey Bogard. Dann fällt das Stichwort: "Ich schau dir in die Augen, Kleines" – alles klar: "Casablanca". Und wie es sich in einer Bar gehört, singt Moni Francis zur Klavierbegleitung "As Time Goes By", ruhig, ausdrucksvoll.

Sie ist sehr wandlungsfähig mit ihrer Stimme, schreit protestierend als "Son of a Preacher", trällert so beseligt "Que Sera, Sera", dass die Gäste einfach mitsingen müssen, wirkt unheimlich, wenn sie von "Goldfinger" berichtet, verbreitet mit "At Last" einen Hauch von Jazz, macht aufgeregt auf die Gefahr aufmerksam mit "I See Fire" aus dem Film "Der Hobbit". Sie hat keinen großen Aufwand nötig: Steht da im schwarzen, dann im roten Abendkleid, blickt mal unschuldig, dann anzüglich wie ein Bordellbesitzer "You can leave your head on", wiegt sich tänzerisch zum Rhythmus, breitet die Arme aus. Die Begleitung kommt vom Band, aber man hat den Eindruck, als stünden die Musiker live auf der Bühne, so abgestimmt sind Sängerin und Instrumente.

Viele dieser Balladen sind verbunden mit ihren Interpreten: Moni Francis schafft es, dass man sich an sie erinnert, Marlene Dietrich, die in aufreizender Pose im "Blauen Engel" sitzt und beteuert "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", Marilyn Monroe, wie sie so kindlich begierig wünscht "I wanna Be Loved By You", Audrey Hepburn, die so ruhig den "Moon River" beschreibt, und dennoch ahmt sie nicht einfach billig nach, sondern drückt den Liedern mit ihrer Interpretation ihren eigenen Stempel auf.