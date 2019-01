Albstadt Große Fragen der Menschheit

Albstadt-Tailfingen. "Versprochen: ab jetzt ist alles mega. Auch bei Ihnen!" – dafür garantiert Rüdiger Hoffmann, der Gentleman unter den Comedians, der mit seinem neuen Programm "Alles Mega – Gut ist nicht gut genug" zwischen Sömmerda und Zürich, zwischen Jockgrim und Düsseldorf, zwischen Freienohl und Albstadt auf Tour ist.

"Ein Mann, der langsamer redet als sein Schatten"

Im Thalia-Theater in Tailfingen gastiert der gebürtige Paderborner am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr, und wird seine Fans nicht enttäuschen: Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät: Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es weh tut. Und zwar vor Lachen. In seinem inzwischen 13. Programm stellt sich der "Godfather of Slow-Comedy" den ganz großen Fragen der Menschheit: Wer sind wir? Muss das sein? Und: Was soll der Quatsch? In einer immer schnelleren Welt brauchen die Menschen Idole wie Rüdiger Hoffmann: Einen Mann, der langsamer redet als sein Schatten. Einen Mann, der zu Gefühlen steht, die keiner gerne haben will. Einen Mann wie Rüdiger Hoffmann.