Albstadt Green Team: stark für die Umwelt

Eine Menge lag sowohl auf den Parkplätzen als auch an der Bushaltestelle, am Skateplatz, den Hobbyplätzen und an der Hauptstraße entlang herum. Sehr schlimm sahen nach Angaben des geschäftsführenden Vorstands und Jugendkoordinators Kevin Krunic der Skateplatz und der vordere Parkplatz am Mazmann aus. Mit mehr Polizeikontrollen abends könnte man nach seiner Ansicht an diesem bekannten Jugendtreffpunkt die Vermüllung reduzieren.

Den Jugendlichen soll mit diesen Aktionen der achtsame Umgang mit der Natur und dem eigenen Zuhause in Albstadt nahe gebracht werden. Auch die Bevölkerung soll laut Krunic auf diese Missstände hingewiesen werden: "Jeder kann etwas dafür tun."

Wer Interesse hat, sich bei diesen wiederkehrenden Aktionen an markanten Stellen in Albstadt zu beteiligen, den lädt Krunic ein, sich per E-Mail unter mitwirken @fc07albstadt.de anzumelden. Den Teilnehmern der ersten Aktion habe es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.