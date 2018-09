Albstadt Grafische Gegensätze

Während in den Arbeiten von Dix der Mensch im Fokus steht, befasst sich Wagner vor allem mit der abstrahierten Landschaft. Gerade weil ihre Positionen so gegensätzlich sind, lohnt ein Gang durch die zwei Ausstellungen im Kunstmuseum Albstadt "Otto mit und ohne Farbe" und "Herr Zinen spricht mit seinen Bäumen". Unter anderem in der Lithografie erprobt Dix, was mit und ohne Farbwerte möglich ist, während Wagner in Radierung und Absprengtechnik die Farbe erst ganz neu für sich entdeckt.