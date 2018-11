Albstadt-Tailfingen/Onstmettingen. Die evangelischen Kirchengemeinden des Distrikts Albstadt Nord feiern den Buß- und Bettag am Mittwoch, 21. Oktober, mit Gottesdiensten: In der Peterskirche in Tailfingen hält Pfarrer Christoph Fischer einen Gottesdienst mit Abendmahl, der um 19 Uhr beginnt, im Johannesgemeindehaus in Onstmettingen Pfarrer Christoph Grosse eine Evangelische Messe mit Abendmahl, in der Galluskirche in Truchtelfingen Pfarrer Philippus Maier eine Evangelische Messe mit Abendmahl und Kirchenchor 19:30 Uhr und in der St. Michaels-Kirche in Burgfelden Pfarrer Markus Gneiting einen Gottesdienst mit Abendmahl und Taizè-Projektchor. Die drei letztgenannten Gottesdienste beginnen um 19.30 Uhr.