Albstadt Goldener Meisterbrief: Wer ist dran?

Die Kreishandwerkerschaft Zollernalb verleiht Ende des Jahres in einer Feierstunde an alle Handwerksmeister im Zollernalbkreis, die vor 50 Jahren, also 1968, die Meisterprüfung abgelegt haben, den Goldenen Meisterbrief. Die von der Handwerkskammer gemeldeten Meister wurden bereits informiert. Wer 1968 die Meisterprüfung abgelegt hat und noch keine Mitteilung erhalten hat, sollte eine Kopie des Meisterbriefs oder des Prüfungszeugnisses an die Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb, Bleuelwiesen 12/1, 72458 Albstadt, E-Mail gress@khs-zak.de, Fax 07431/93 75 20 senden.