Albstadt Goldene Oktobertage im Schloss

Musikalisch gestalteten Kirchenmusikdirektor Hendel an der Orgel und Tenor Johannes Petz den Gottesdienst. Petz, der aus Lautlingen stammt, singt schon lange an der Stuttgarter Staatsoper. Sein Programm für "Reisen ohne Koffer" beinhaltete "So ihr mich von ganzem Herzen sucht" aus Mendelsohns Elias, "Panis Angelicus" von Cesar Franck und das "Ave Maria" von Pietro Mascangi.

Am Donnerstag brachte Susi Hofele mit gymnastischen Bewegung Schwung in die Veranstaltung und mittags blickten die Senioren nochmals auf die Geschichten ihres Lebens. Schließlich traten die "Balinger Goschenhobler" auf, ehe mit einem gemeinsamen Abendessen der Senioren und ihrer Angehörigen die Veranstaltung endete.

Hervorgegangen ist "Reisen ohne Koffer" aus einem Seniorenprojektchor, der zunächst von Pflegeheim zu Pflegeheim reiste. Zu den 15 Altenpflegeschülern kommen jeweils noch eine Betreuungskraft aus den einzelnen Pflegeheimen und zusätzlich 25 ehrenamtliche Helfer der Vinzentinischen Ersthelfer Albstadt.

Grundschüler und Kita-Kinder sind fest in das Programm eingebunden

Die Gesamtleitung obliegt Diakon Michael Weimer, der auch die Lautlinger Grundschule und die Kindertageseinrichtung immer wieder fest mit in das Programm einbindet. Zu jeder Veranstaltung werden die Grundschüler einmal zum Mittagessen eingeladen – dieses Mal brachten sie den Senioren sogar ein kleines Geschenk mit.

Weimer blickt zuversichtlich in die Zukunft seiner Projekte, wenngleich sein größtes, die Pflegewerkstatt Oase, derzeit noch in den Startlöchern verharrt. Die Idee, im ehemaligen Lautlinger Pfarrhaus eine Begegnungsstätte für haupt- und ehrenamtliche Pflegekräfte, Senioren und Interessierte aufzubauen, in der auch neue Pflegemethoden entwickelt werden, aber vornehmlich Ruhe und Entspannung das Ziel sind, ist nicht nur charmant, sondern richtungsweisend. Die Suche nach Sponsoren steht jetzt im Vordergrund, denn eine gute Finanzierung ist Voraussetzung.

"Reisen ohne Koffer" wird es wieder geben und weitere Vinz-Projekte hat Weimer bereits im Kopf.