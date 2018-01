Albstadt Göppingen setzt sich "Königskrone" auf

Ein vorweg genommenes Finale erlebten die Zuschauer im zweiten Semifinale zwischen Titelverteidiger Albstadt und Oberligist Göppingen. Ender Özcan brachte die favorisierten Gäste mit 1:0 in Front, Maximilian Ziesche erhöhte auf 2:0. Doch Albstadt gab sich nicht geschlagen; Akin Aktepe verkürzte auf 1:2, und nach dem Göppingen einen Neunmeter vergab war es erneut Aktepe, der das 2:2 markierte. Dabei blieb es, und so musste das Neunmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Dabei avancierte ausgerechnet der ehemalige Albstädter Kevin Dicklhuber zum Matchwinner für Göppingen, der als Torhüter einen Neunmeter parierte und dafür sorgte, dass der Oberligist im Shut-out mit 4:3 die Nase vorn hatte.

Spannung pur war auch im ersten Viertelfinale zwischen den Young Boys aus Reutlingen und Donaueschingen angesagt. Die DJK führte mit 1:0 und 3:1, doch Reutlingen schlug zurück und glich zum 3:3 aus. So musste das Neunmeterschießen über den Halbfinaleinzug entscheiden, in dem sich Reutlingen mit 3:2 durchsetzte. Die zweite Viertelfinalpaarung zwischen Vorjahresfinalist Zimmern und Bitz war ebenfalls nichts für schwache Nerven. Denn der Bezirksligist hielt gegen den höherklassigen Gegner klasse mit und kam nach Neunmeterschießen weiter. Im dritten Spiel der Runde der letzten Acht zwischen Oberligist Göppingen und B-Ligist Onstmettingen ging der "Underdog" mit 1:0 in Führung, doch am Ende siegten die Stauferstädter klar mit 7:1.

Nicht nur um den Halbfinaleinzug, sondern auch ums Prestige ging es im letzten Viertelfinale zwischen Gastgeber Albstadt und dem Lokalrivalen Balingen. Rico Vettermann brachte die Nullsiebener mit 1:0 in Führung; doch Tim Göttler besorgte das 1:1, und Cedric Guarino gelang das 2:1 für die TSG. Hakan Aktepe glich danach zum 2:2 für Albstadt aus. FC-Keeper Mario sorgte für das 3:2, ehe Marc Bitzer den 4:2-Erfolg klar machte.

In der Vorrunde waren bis auf wenige Ausnahmen Überraschungen ausgeblieben. In Gruppe A sicherte sich Landesligist TSG Young Boys Reutlingen ungeschlagen den Gruppensieg. Gastgeber Albstadt musste sich nach einer 0:2-Niederlage gegen die Young Boys mit Rang zwei begnügen. Dahinter folgten der Finalist des Kleinen Turniers, B-Ligist FV Bisingen und der Gewinner des Kleinen Turniers, FC Burladingen.

In Gruppe B war die U19 des FC Singen chancenlos und belegte so den letzten Rang hinter dem Landesligisten TSV Eschach sowie dem starken A-Ligisten FC Onstmettingen, der sich aufgrund des besseren Torverhältnisses Rang zwei hinter Gruppensieger Zimmern sicherte.

In Gruppe C sorgten die Sportfreunde Bitz, die für den Landesligisten SV Weingarten, der kurzfristig abgesagt hatte, eingesprungen waren, für eine Überraschung: Der Bezirksligist gewann im entscheidenden Spiel gegen den Landesligisten FV Walberstweiler-Rengetsweiler mit 2:0 und sicherte sich so Rang zwei hinter Oberligist Göppinger SV. Der FC Winterlingen musste sich mit Rang vier begnügen.

In Gruppe D ließ indes Oberligist TSG Balingen, der mit einem gemischten Team aus Oberliga- und U23-Spielern angetreten war, nichts anbrennen. Die Eyachstädter sicherten sich mit drei Siegen Rang eins vor dem Landesligist Donaueschingen. Dahinter folgten Bezirksligist FC 07 Albstadt II und A-Ligist FC Pfeffingen.