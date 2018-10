Albstadt Gleich zwei Rennen für die gute Sache

Albstadt-Ebingen. Den Hauptlauf, mit dem einst die Geschichte des "Volksbank Albstadt Citylaufs" begann, gibt es nicht mehr. Dafür rückt nun der Sponsorenlauf, der vor vielen Jahren als Zugabe zum Hauptlauf der Athleten begonnen hatte und sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit, auch unter den Zuschauern, erfreute, noch mehr in den Mittelpunkt. Wie gewohnt starten um 13 Uhr die Kinder und Jugendlichen aus Albstädter Schulen und Schulen aus dem Umland auf die 400 Meter lange Strecke und versuchen, so Runden wie möglich zu schaffen. Schon im Vorfeld suchen sie sich selbst ihre Sponsoren, die ihnen einen Geldbetrag pro Runde zahlen, der dann in den großen Gemeinschaftstopf für die gute Sache fließt.

Neu ist, dass um 11 Uhr ein weiterer Sponsorenlauf für Jedermann, für Mannschaften und Firmenteams startet, so dass nicht nur Schüler für den guten Zweck auf die Strecke gehen dürfen.

Was ist der gute Zweck? Zum einen fördern die Sportamateure mit ihren Spenden ein Projekt in Albstadts Patenstadt Bisoro in Burundi zur Verbesserung der Trinkwasserhygiene und damit der Gesundheit der Menschen. Auch der Club Handicap Albstadt, der Menschen mit und ohne eine Behinderung in Freizeitprogrammen mit Aktiv-Faktor zusammenbringt und damit Barrieren zwischen Menschen abbaut, profitiert. Nicht zuletzt erhält das "Domizil Sozialkaufhaus Zollernalb" einen Teil der Spenden. Verwendet wird das Geld zum Kauf eines Transporters für Möbel und Gebrauchsgegenstände.