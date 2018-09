Albstadt Gewiss kein Offenbarungseid

Albstadt. Der Albstädter Gemeinderat hat am Donnerstag beschlossen, die Schulsozialarbeit in Albstadt auszuweiten und die Zahl der Stellen in diesem Bereich von 6,75 auf 7,9 zu erhöhen. Von den 115 Prozent einer Stelle, um die das Deputat aufgestockt wird, entfallen je 25 Prozent auf die Ebinger Oststadtschule, die Schalksburgschule, den Pfeffinger Standort der Lan­genwand-Eyachquell-Grundschule und die Tailfinger Lu­therschule. Die drei erstgenannten kommen bereits ab dem 1. Januar 2019 in den Genuss zusätzlicher Schulsozialarbeit, die Lutherschule muss sich noch bis zum Beginn des Schuljahres 2019/20 gedulden. 15 Prozent mehr Betreuungsstunden bekommt die Ignaz-Demeter-Schule zugestanden, die derzeit 25 Prozent einer Stelle in Lautlingen in Anspruch nimmt. Die 15 Prozent sind für ihren Standort Laufen bestimmt.

Die zusätzlichen Maßnahmen schlagen laut Angaben der Stadt mit 66 930 Euro pro Jahr zu Buche. Die Stadt erhält vom Kommunalverband Jugend und Soziales einen Zuschuss in Höhe von 21 575 Euro; sie muss also 45 355 Euro selbst bezahlen.

Der Antrag der Stadtverwaltung auf Deputatsaufstockung passierte den Gemeinderat anstandslos – mittlerweile unterstellt niemand mehr einer Schule, die Schulsozialarbeit ordert, dass sie mit ihrem pädagogischen Latein am Ende sei: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann verwahrte sich gegen die Annahme, ein solcher Antrag sei ein Offenbarungseid oder ein Eingeständnis des Kontrollverlusts.