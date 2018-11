Albstadt Geweihte Erde

Kretschmann bis Konzelmann haben nicht das Recht, unser Lautlinger "Hirnau/Stetten" für eine neue Asphalt- und Betonwüste zu zerstören. Es ist ein Verbrechen an die Natur, an der Lautlinger Gemarkung, an den früheren Generationen bis hin zu den Kelten, die diese Landschaft kultiviert, gepflegt und somit erhalten haben, und vor allem ist es ein Verbrechen an den künftigen Generationen, diese Felder zu vernichten. Hirnau/Stetten ist durch die Flurprozession geweihte Erde. Also lasst gefälligst Eure Finger davon weg!