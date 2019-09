Albstadt Gestohlenes Auto brennt komplett aus

Das Feuer war schnell unter Kontrolle und am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden, da einige Scheiben unter der Hitze barsten.

Die Polizei konnte vor Ort ermitteln, dass erst im August der Halter des Wagens gewechselt hatte. Nach kurzer Recherche wurde klar, dass der blaue Audi einem Gebrauchtwagenhändler in der Lautlinger Straße gehört. Dieser staunte nicht schlecht, als er am Brandort eintraf. Laut eigenen Angaben sei ihm der Wagen wohl am Sonntag gestohlen worden. Wann genau das geschah oder wie das Auto hinter das Firmengebäude kam, könne auch er sich nicht erklären.