Albstadt "Gestalten – oder gestaltet werden?"

Albstadt-Ebingen. Die Namen sprachen für sich: Tommy Hoffmeister von der Fabrikado GmbH und den Startup Angels Alb-Bodensee, Fabian Kehle, der die Stadt Albstadt in Sachen Digitalisierung berät, Jens Meiser von der Carl Meiser GmbH, Thorsten Schwäger von der IHK, Innovationsmanager Daniel Spitzbarth und Jürgen Weber von Weber eBusiness Services hatten bei der "Albwerkstadt" keine einfache Aufgabe. Denn Digitalisierung – der Begriff sei nicht einfach zu greifen, sagte CDU-Chef Roland Tralmer, der moderierte. "Doch was bedeutet sie für unseren Raum?"

Hoffmeister warnte vor der Gefahr, sie im Tagesgeschäft der Wirtschaft zu vernachlässigen und lieber in eine weitere Maschine zu investieren als in Digitalisierung. Wettbewerbsnachteile seien dann garantiert, so Weber. "Wir dürfen uns nicht auf unserem jetzigen Boom ausruhen – wenn ich sehe, was etwa in China passiert, wird mir Angst und bange. Schwäger mahnte an, dass Deutschland und Europa sich unabhängig machen müssten von den USA und China, wo die Motoren der Digitalisierung säßen. Kehle jedoch goss Wein ins Wasser: "Unsere Chancen sind größer als je zuvor." Es sei nur wichtig, nicht den Amerikanern alles nachzumachen, sondern die schwäbischen Tugenden in die Entwicklung einfließen zu lassen: "Damit kommen wir ganz weit."

Ohne Digitalisierung, also ohne auf die Daten zugreifen zu können, hätte er nach dem Brand in seiner Firma schließen müssen, betonte Meiser, "obwohl wir unsere Maschinen noch hatten". Ihm liegt "stark daran, die Angst zu nehmen: Wir sind nicht schnell, mutig, progressiv genug – aber wir sind auf dem Weg", und der biete Chancen, "nicht nur Werker, sondern auch Denker wieder in unseren Raum zu ziehen". Zumal, wie Hoffmeister hervorhob, Digitalisierung auch enorme Chancen für die lebenslange Weiterbildung biete.