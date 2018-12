Albstadt Geschlechter schenken sich nichts

Außerdem weiß sie um den täglichen Wahnsinn mit Kindern und Co., wie sie freimütig bekennt. Als sie beispielsweise von pubertären "Monster-Essern" erzählt, also Halbwüchsigen, die nie satt zu werden scheinen, flüstert eine Frau beschwörend: "Sie muss meinen Sohn kennen…"

Bei so viel privatem Gesprächsstoff vergisst man beinahe, dass Susanne Fröhlich zum Lesen nach Albstadt gekommen ist. Gerade das wäre aber sehr schade, denn die Bestseller-Autorin ist nicht zufällig auch durch ihre Hörbücher einem breiten Publikum bekannt. Es bereitet nicht nur Kindern ein wohliges Gefühl, vorgelesen zu bekommen. Und wenn Susanne Fröhlich liest, ist es ein besonderes Hör-Vergnügen. Sie gibt jedem Buchcharakter ein Eigenleben, spürt sich einfühlsam in die handelnden Personen hinein.

Dabei führt sie niemanden vor, weder die verwirrte Mutter, noch die verhinderte Protagonistin, die zu nächtlicher Stunde in Unterhose und Gummistiefeln sprichwörtlich im Wald steht. Und ehe man sich’s versieht, ist man selbst mittendrin in der Handlung. Die Andrea-Schnidt-Geschichten haben in einer herzlichen Art und Weise etwas von Hanni und Nanni für große Mädchen – und nach einem Ende kann man sich als Leserin immer auf eine Fortsetzung freuen.

Die Handlung ist lebensnah und voll Selbstironie

Dass Andrea mitunter eher eine Anti-Heldin ist, erhöht das Vergnügen – auch im Thalia. Die Handlung, intelligent pointiert und heiter auf den Punkt gebracht, ist lebensnah und voll Selbstironie. Wer hätte angesichts des bunten Wahnsinns im täglichen Leben nicht schon einmal erwogen, den Glauben ans Gute zu verlieren? Egal ob Mann oder Frau? Eben. Und wie sagt es die Autorin so schön: "Die Geschlechter schenken sich im Irrsinn nichts."