Albstadt Geschichte bewegt

Das hat auch die Klasse des Pilotprojekts AV-Dual der Hauswirtschaftlichen Schule in Albstadt in Begleitung ihrer Lehrerinnen Iris Hauptmann, Gabriele Huonker, und der Schulsozialarbeiterin Jana Kriesel bei ihrem Besuch erfahren.

Museumspädagogin Carmen Bitzer-Eppler vermittelte Einblicke ins Leben von der Steinzeit bis zu Alamannen und Merowingern im hiesigen Raum. Anhand der ausgestellten Grabfunde wie Tongefäße, Werkzeuge und Schmuck fanden die Besucher schnell eine Verbindung zu ihren eigenen Kulturen und wurden so zum Lernen motiviert.

Anhand des zentralen Ausstellungsgegenstands, eines stattlichen Bronzekessels aus der Hallstattzeit, entstanden Verknüpfungen zwischen Geschichte, Ethik und eigenen Erfahrungen. Im Kreis um diesen Kessel versammelt, gingen die Schüler verschiedenen Fragen nach: Was hat die Vergangenheit mit uns zu tun? Was können wir aus ihr lernen? Wie können wir eine friedliche Welt gestalten? Kann es Regeln geben, die von allen Religionen geachtet werden? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Zum Schluss durfte jeder Schüler noch einen Wunsch in den Kessel werfen.