Albstadt Geschäft läuft positiver als erwartet

Kling ging auf Themen wie die anhaltende Niedrigzinsphase, die Regulatorik und die Digitalisierung ein: "Sie stellen die Bank vor neue Herausforderungen." Vorgestellt wurde die persönliche Serviceberatung VR-SISy per Video. "Die Volksbank Albstadt ist gut aufgestellt, tief verankert, fest verwurzelt und Motor für die Wirtschaft und die Region", so sein Fazit. Ende 2017 beschäftigte die Volksbank Albstadt 238 Mitarbeiter und 18 Auszubildende. Vereine in Sport und Kultur sowie der kirchliche Bereich wurden mit Spenden in Höhe von 225 000 Euro unterstützt.