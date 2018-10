Albstadt Geschädigter gesucht

Albstadt-Ebingen. Vor dem Haus Kirchgraben 12 hat am Dienstag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Mercedes beim Einparken einen Hochdachkombi beschädigt. Laut Polizei hatte er seinen Wagen vorwärts in eine Parklücke manövriert und dann kurz zu verlassen. Als er zurückkam, sah er noch, wie der benachbarte Hochdachkombi – vielleicht ein Citroën Berlingo – ausparkte und dass er an der Seite beschädigt war.