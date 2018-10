Albstadt Geograph und Wolkenfänger

Albstadt-Ebingen. Zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Felix Hollenberg, der am 15. Dezember 1868 in Sterkrade bei Oberhausen zur Welt kam, würdigt das Kunstmuseum Albstadt den großen Erneuerer der Radierung mit einer umfassenden Ausstellung. Sein bis heute grundlegendes "Handbuch für Malerradierer", an dem Hollenberg seit 1917 arbeitete, trägt im Titel einen Begriff, der den des Radierers mit der Malerei verbindet. Gemeint sind hier Künstler, die sich mit der Ätzkunst rein künstlerischen Aufgaben widmen, wie er selbst es ausdrückt.

Gegenüber den spontanen Möglichkeiten der Malerei, insbesondere unter freiem Himmel, scheinen die vielfältigen und bisweilen aufwendigen Verfahren der Radierung geradezu das Gegenteil zu verkörpern. Und doch ist das Eine ohne das Andere nicht denkbar. Dies zeigt gerade der Blick auf die Wolken, die vor der Natur bei sich schnell änderndem Licht nur in einer raschen Malweise erfasst werden können.

Ohne diese malerische Naturerfahrung ist aber auch Hollenbergs Kunst, Wolken, Dämmerlicht und Wettererscheinungen in der Radierung einzufangen, nicht denkbar. Mit dieser Landschaftskunst zählt er um 1900 zu den wichtigsten Protagonisten der Originalradierung in Deutschland.