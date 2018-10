Albstadt Generationenwechsel im Bauwagen

Im und um den Bauwagen herum sei es nicht ordentlich genug gewesen. Außerdem kam der Verdacht auf, die Jugendlichen hätten harten Alkohol konsumiert. "Dass mal ein Bier getrunken wird, da hat niemand was dagegen", so Gärtner. Aber die Jugendschutzgesetze gölten auch im Bauwagen. Dort hängen sie nun auch aus, laminiert, neben dem Kalender für die Abfallentsorgung. Die Jugendlichen versprachen, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst seien und entsprechend handeln werden.

Hofmann bot Unterstützung an: Es sei ihm ein Anliegen, den Bauwagen für die Jugend als selbstverwalteten Freiraum zu erhalten. "Ihr wisst ja selbst, was Ihr wollt. Wenn das auf Vertrauensbasis funktioniert, ist es toll", erklärte er. "Ich möchte als Ansprechpartner für die Bauwagenjugend da sein. Wenn ihr das wollt, komme ich gerne vorbei." Auch die Ortschaftsräte dürften sich an Hofmann wenden. An Julian Maier und Philipp Schmied gerichtet sagte der mit Blick auf den Nutzungsvertrag: "Die Unterschrift bedeutet, dass ihr verantwortlich dafür seid, was geschieht. Aber wir möchten keine Vorverurteilung aufgrund eines ersten Reinspickelns fällen und setzen jetzt einfach auf einen Neustart."

Dass sie die Jugendlichen unterstützen möchten, machten auch die Räte deutlich. Gärtner wünscht sich, dass auch Eltern ab und zu einen Blick in den Bauwagen werfen, und machte deutlich, dass der Bauwagen bei unerwünschten Vorfällen geschlossen werde. Nun sollen die Jugendlichen aber erst einmal spüren, dass die Bürgervertreter hinter ihnen stehen und darauf vertrauten, dass die neue Jugendgeneration verantwortlich mit den Freiheiten umgehen wird.

Wer den Bauwagen überhaupt besucht, war ebenfalls Thema. Acht von zwölf Jugendlichen, die regelmäßig kommen, sind nach Auskunft Maiers und Schmieds Lautlinger. Der Ortschaftsrat will nicht, dass der von ihm finanziell unterstützten Ort mehr von Auswärtigen genutzt wird, als von Ortsansässigen. Dazu Maier und Schmied: "Wir können ja schlecht zu unseren auswärtigen Freunden sagen: Nein, ihr könnt nicht zu uns kommen, der Bauwagen ist nur für die Lautlinger. Wir sind seit der fünften Klasse in Ebingen auf der Schule! Aber natürlich laden wir nur diejenigen ein, die wir gut kennen."

Eine Bürgerin regte an, künftig einmal im Jahr eine offene Veranstaltung anzubieten, um allen Jugendlichen Zugang zu eröffnen. Man habe niemandem vermittelt, dass er nicht erwünscht sei, machten die Teenager klar – der Bauwagen stehe grundsätzlich allen offen. "Aber andere Jugendlichen haben eben ihre Freunde in anderen Orten oder in Vereinen wie der Feuerwehr", so Maier.

Im Bauwagen treffen sich aktuell vor allem die Handballer. Zu einem Sommergrillfest einzuladen, können die beiden neuen Verantwortlichen sich aber gut vorstellen. Die Bauwagenjugend will sich zudem künftig auch an größeren Veranstaltungen im Ort aktiv beteiligen. "Gut", sagte Gärtner, "es ist ein Geben und Nehmen. Wir hoffen, dass es gut läuft."