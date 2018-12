Albstadt Gemeinschaftsprojekt feiert Jubiläum

In allen Redebeiträgen fiel der Name Helmut Posselt. Er und seine zahlreichen Mitstreiter zeichnen für den Erfolg des NTS verantwortlich. Unter unermüdlichem Einsatz sorgt er für die Weiterentwicklung der Einrichtung. Maßgeblich war er zudem dafür verantwortlich, dass im NTS bei der Jubiläumsfeier nicht nur Reden gehalten wurden, sondern diejenigen zum Zuge kamen, für die das NTS geschaffen wurde: nämlich Kinder und Jugendliche aus allen Schularten. Die Gäste konnten so Zeuge werden, wie Schüler der Kirchgrabenschule, der Oststadtschule, beider Realschulen Albstadts, des Gymnasiums Ebingen und des Progymnasiums Tailfingen sich praktisch mit technischen Fragen wie etwa dem Fahrzeugbau oder hochkomplizierten Programmierungen auseinandersetzten. Auffallend dabei war, dass immer im Team gearbeitet wurde – was neben der Technikförderung ein weiteres wichtiges Ziel des NTS ist.