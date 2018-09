Albstadt Gemeinschaft im Glauben gewachsen

Albstadt-Tailfingen. Im Talgang, also in Tailfingen, Onstmettingen und Truchtelfingen, lebten früher durchweg Evangelische. Doch vor 100 Jahren sollte sich dies ändern. Weil immer mehr Katholiken einwanderten, gründete der Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Keppler am 8. September 1918 die katholische Pfarrei, der damals auch noch Bitz angehörte, welches mittlerweile zur Pfarrei St. Hedwig in Ebingen zählt.

Die Gründung der katholischen Pfarrei im Talgang vor 100 Jahren feierten die Gläubigen am vergangenen Sonntag mit einem Festgottesdienst in St. Elisabeth. In der Kirche, welche 1933 gebaut wurde, weil "die Bonifatiuskirche von Anfang an zu klein war", wie Domkapitular Uwe Scharfenecker bemerkte. Er zelebrierte gemeinsam mit Dekan Anton Bock (seit 1997 im Talgang) sowie den Pfarrern Franz Maywurm (1988 bis 1995 im Talgang), Karl Enderle (1988 bis 1989 Diakon), Richard Leiter (1996 bis 1997) und Rinson Paul die Eucharistiefeier. Diese wurde vom Katholischen Kirchenchor Tailfingen unter der Leitung von Kantor Rudolf Hendel, dem Jugendorchester Balingen unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno sowie Solisten und Stefan Segalotto an der Orgel musikalisch umrahmt.

Ja, es war ein feierlicher Gottesdienst, bei dem die große Kirche für die vielen Christen kaum ausreichte. Und es war ein festlicher Rahmen, um das zu feiern, was verbindet: "100 Jahre den Glauben leben, die Liebe bezeugen, dass Christus in unserer Mitte ist", so Dekan Anton Bock. "Ärmlich und mit Armen hat diese Pfarrei begonnen", blickte Domkapitular Scharfenecker mit Bezug auf die Lesungen zurück. Doch eine ganz spezielle "Bettelbriefaktion", bei der Bilder zur Lebensgeschichte der Heiligen Elisabeth in ganz Deutschland verschickt wurden, hat laut Scharfenecker viele tausend Mark zum Bau der Elisabethkirche eingebracht. Es folgten 1955 St. Maria in Onstmettingen, 1969 St. Franziskus auf Langenwand und 1978 St. Anton in Truchtelfingen. Das erstaunliche Wachstum der katholischen Pfarrei hatte man laut Scharfenecker vor allem dem Boom der Textilindustrie zu verdanken, welcher auch katholische Arbeitskräfte in den Talgang lockte. "Kirche ist alles andere als Selbstzweck. Sie ist dazu da, auf den anderen hinzuweisen. Christus muss in unseren Herzen und den Gemeinden leben, damit sein Auftrag erfüllt wird", verdeutlichte der Domkapitular.