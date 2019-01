Albstadt Gemeinsam gegen den Tinnitus

Sie trifft sich in der Regel immer montags um 19 Uhr im Jugendhaus "Hölzle" in Ebingen, am Ende der Langwatte beim Kreisel Johannes-Mauthe-Straße.

Am kommenden Montag, 7. Januar, halten die Teilnehmer Rückblick auf das Jahr 2018, am 4. Februar, 1. April, 6. Mai und 3. Juni stehen Gruppenabende an, und am 11. März findet ein Vortrag statt – das Thema wird noch bekanntgegeben. Für 3. Juli – ausnahmsweise ein Mittwoch – ist eine Abendwanderung ab 19 Uhr geplant, für 7. September der Samstagsausflug. Am Montag, 7. Oktober, ist ein Vortrag geplant und am Montag, 4. November, ein Gruppenabend. Die Weihnachtsfeier beginnt am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr.

Kontakt erhalten Interessierte unter den Telefonnummern 07434/31 51 34, 07431/ 71 1 01 oder 07433/74 11 sowie unter der E-Mail-Adresse irmgard.decker@gmx.net oder dtl@tinnitus-liga.de.