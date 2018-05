Albstadt "Gemeinsam erreichen wir mehr"

In Zukunft möchten die Jungen LandFrauen ein auf ihre Belange abgestimmtes, abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. "Was genau wir gemeinsam tun, wird sich danach richten, welche Interessen die einzelnen Frauen mitbringen", fasst die Initiatorin zusammen. Aber gleichgültig, ob es um Social-Media-Fortbildungen, Kochtreffen oder "Do it yourself"-, also um Mitmach-Kurse geht: Im Mittelpunkt steht das Miteinander.

Frauen, die sich der Idee verbunden fühlen, können sich direkt mit Caro Dietz oder dem KreislandFrauenverband Zollernalb in Verbindung setzen. Eine Jahresmitgliedschaft im Landfrauenverband kostet 18 Euro, aber auch Nichtmitglieder sind bei den Jungen LandFrauen willkommen. Die nächste Gemeinschaftsunternehmung ist für den 11. Juli ab 15 Uhr geplant: eine Alpaka-Wanderung auf der Sonnenalb.

Weitere Informationen: Caro Dietz 0172/88 38 663 info@landfrauen-zollernalb. de www.landfrauen-zollernalb. de