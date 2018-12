Albstadt "Gemeinsam die Region voranbringen"

Neu aufgenommen in den Vertrag haben die Partner die Zukunftsthemen Digitalisierung und Gründung: Studierende dürfen die Beratung beider Partner in Anspruch nehmen und kommen in den Genuss praxisbezogener Lehrveranstaltungen der IHK. Das soll es ihnen leichter machen, nach dem Studium mit ihren Geschäftsideen durchzustarten – etwa in der Technologiewerkstatt in Tailfingen oder im Innovationscampus Sigmaringen. Erbe kommt es darauf an, unter den teils kuriosen Ideen die Rohdiamanten zu identifizieren und zu schleifen.

Um Studierende fit zu machen in Sachen Digitalisierung, bietet die Hochschule den weiterbildenden Masterstudiengang Data Science an und kommt damit der hohen Nachfrage nach Spezialisten für Machine Learning, künstliche Intelligenz und Big Data nach. Sie will, wie Mühldorfer versichert, ihre Aktivitäten in Sachen digitale Bildung verstärken und die Kooperation mit der IHK auf diesem Feld ausbauen. "Die Landkreise Zollernalb und Sigmaringen sind überdurchschnittlich stark vom demografischen Wandel und damit vom Fachkräftemangel betroffen", erklärt die Rektorin. Der neue Vertrag trage dazu bei, Studierende der Hochschule früh mit potenziellen Arbeitgebern zusammenzubringen und in der Region zu halten.

Dass Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen laut einer Befragung des Statistischen Landesamtes mit einer Quote von 94 Prozent überdurchschnittlich zufrieden seien mit ihrer Ausbildung – verglichen mit anderen HAW in Baden-Württemberg – wertete die Rektorin als positives Zeichen. Sie und ihr Team wollen daher weiter arbeiten an der Konzeption neuer, praxisnaher Studiengänge. Ein Forschungsschwerpunkt der Hochschule am Standort Albstadt sei "Industrie 4.0"; die Hochschule suche dafür intensiv nach neuen Partnern in der Industrie und habe sogar zwei neue Stellen für Innovations- und Transfermanager sowie ein neues Programm geschaffen: "Start 2 Research" – beginne zu forschen – fördere studentische Forschungs- und Gründerideen.

Hinzu kommen zwei Projekte, die den Unternehmergeist in der Lehre verankern sollen: "School of Entrepreneurship", die Schule für Unternehmergeist, und "Go youR Own Way" (Grow) – gehe Deinen eigenen Weg (Wachse). An Erbe und IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp gewandt, betonte Ingeborg Mühldorfer: "Ich freue mich, mit Ihnen einen starken Partner zu haben, so dass wir gemeinsam die Region nach vorne bringen können."