Albstadt Geländetausch in weiter Ferne

Verschwiegen wird nach wie vor die finanzielle Seite der Medaille. Verschwiegen wird, wem die 500 Arbeitsplätze und auch die steuerlichen Vorteile zugute kommen: dem Sitz des künftigen Zentralklinikums, also vermutlich Balingen, denn das Areal gehört zu Balingen – bis heute liegt ein Geländetausch in weiter Ferne.

In der Öffentlichkeit wird die Lage so dargestellt, als gäbe es keine andere Lösung mehr als ein Zentralklinikum. Wenn dem so wäre, warum hat der Kreis von Ministerpräsident Kretsch-mann drei Krankenhäuser? Vielleicht, weil das Konzept 2050 kein Zentralklinikum auf der grünen Wiese mehr vorsieht, sondern die Nähe zu den Menschen sucht und für die Versorgung in lebensbedrohlichen Situationen die Universitätskliniken zuständig sind. Es wäre zukunftsträchtiger, beide Stand-orte zu belassen und in Hechin-gen ein Notfallportal einzurich-ten.

Wenn nun Landrat Pauli den Umgangston beklagt, sitzt er selbst im Glashaus. Ich erinnere an die Übergabe der mehr als 30 000 Unterschriften von Bürgern. Der Kommentar des Landrats: "Wo ist die Blaue Tonne?" Oder: "Kein Dialog mit der Bürgerinitiative." Diese Arroganz von Mandatsträgern bleibt heute nicht mehr ohne Widerspruch.