Albstadt Auch der Advent erlaubt Dissonanzen

Albstadt-Ebingen. Das Programmspektrum reicht vom Barock bis in die Gegenwart, doch der Anfang, Leopold Mozarts Concertino D-Dur, ist klassisch. Flott und fröhlich leitet die Orgel das Allegro ein, die Posaune beendet mit einer Kadenz diesen ersten Satz. Das folgende Adagio, zügig gespielt, klingt wie ein gemeinsam gesungenes Lied. Ein eher gemessenes Menuett bildet den Abschluss. Schon hier zeigt sich, wie treffend die Instrumente in der Klangfarbe abgestimmt sind: dunkle Töne der Posaune, dazu helle Orgelregister, ein regelrechter Aufschrei der Posaune, mit dem drängende Orgelklänge, kontrastieren – und zuletzt ein gemeinsamer sanfter Ausklang.

Es folgt ein zeitgenössisches Werk, das "Domine, dona nobis pacem" des Ungarn Frigyes Hidas (1928-2007). Die Posaune scheint zu reden, ernst in Moll, wiederholt sich; es ist, als bringe sie aufgewühlt eine dringliche Bitte vor. Auch das "Hosannah" von Franz Liszt klingt anders, als man vom Titel her erwartet. Majestätisch hebt die Orgel an, pathetisch steigt die Posaune ein, die Instrumente vereinen sich zu einem mächtigen Choral, einem wahrhaft feierlichen Loblied.

Mit Georg Friedrich Händels "Sonata a-moll" führt die Zeitreise zurück ins Barock. Ein Larghetto leitet über zum lebhaften Allegro, ein sanglich schreitendes Adagio bereitet auf das abschließende Allegro vor. Posaunist Mumm demonstriert mit schnellen Läufen und Sprüngen sein technisches Können, die Orgel ist ihm ein zurückhaltender aber verlässlicher Begleiter.