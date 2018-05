Albstadt Geisteskranker geht mit Messer auf Mann los

Albstadt-Ebingen - Ein geisteskranker Mann hat in der Theodor-Groz-Straße in Ebingen einen 24-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Samstagabend, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der Fußgänger wurde nicht durch das Messer verletzt, er erlitt aber im Zuge des Handgemenges und durch Schläge Prellungen am Kopf, am Arm und an der Brust.