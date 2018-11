Albstadt Geist des Aufbruchs ist zu spüren

Albstadt. Auf großes Interesse ist die Mitgliederversammlung der CDU Albstadt gestoßen, die als öffentliches Forum zur Kommunalpolitik stattgefunden hat. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Roland Tralmer, zugleich auch Vorsitzender der Stadtratsfraktion, zog eingangs Bilanz über die Arbeit der Partei in den vergangenen Monaten. Die Lage sei nicht zu beschönigen, das zeigten die derzeitigen Umfragewerte auf Bundesebene. Gleichwohl sei in den vergangenen Wochen ein "Geist des Aufbruchs" in der Union auch an der Basis zu spüren. Der Amtsverzicht Angela Merkels auf das Vorsitzendenamt und der Wettbewerb dreier interessanter Nachfolgekandidaten entfalte in der Partei eine positive Lust an Diskussion.