Albstadt-Lautlingen. Die Gehölzsammelstelle beim Bauhof Lautlingen ist an den Freitagen, 7. und 21. September, von 14 bis 16 Uhr und an den Samstagen, 8. und 22. September, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Das Betriebsamt weist darauf hin, dass lediglich Gehölzschnitt in haushaltsüblichen Mengen angenommen wird. Kleinteiliges Schnittgut ohne Äste darf nicht abgeladen werden. Auf der Erddeponie in Tailfingen kann ebenfalls Gehölzschnitt abgegeben werden. Das Truchtelfinger Wertstoffzentrum ist mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Auch hier kann holziges Grüngut und zusätzlich Rasenschnitt entsorgt werden.