Albstadt. In seiner Reihe "Filmreif" präsentiert der Verein "Tal-Gang-Art" am Montag, 4. Juni, im Ebinger Kino Capitol "Wildes Herz", einen Dokumentarfilm von Charly Hübner und Sebastian Schultz über die Punkband "Feine Sahne Fischfilet" aus Mecklenburg-Vorpommern und ihren Frontmann Jan "Monchi" Gorkow. Hübner, Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler, Regisseur und gebürtiger Mecklenburger, gibt Einblick in ein wildes Leben zwischen Punk-Furor und Lokalpatriotismus; er stellt sechs Musiker vor, die sich nicht vor die Alternative "Bleiben oder Gehen" stellen lassen, sondern vehement gegen gesellschaftliche Leere, Wendefrust, kollektive Depression und Rechtsextremismus ankämpfen und dabei auch in Kauf nehmen, dass sie ab und an im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern auftauchen. Die Vorstellung im Capitol beginnt um 19.30 Uhr.