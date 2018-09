Albstadt Gefühle sind erst einmal wichtiger

Albstadt. Nicht im stillen Kämmerlein lesen die Mitglieder des Lesekreises jene Erstlingswerke, die das Literaturhaus Hamburg für das "Festival du Premier Roman" im Mai in Albstadts Partnerstadt vorgeschlagen hat. Sechs Titel hatte Koordinatorin Christine Widmann-Simon, die Leiterin der Stadtbücherei Albstadt, zu Beginn der Sommerferien verteilt, und bis zur ersten Sitzung sollten alle gelesen sein – ein Soll, aber beileibe kein Muss, denn trotz des durchaus notwendigen und gewünschten Hinterfragens der Inhalte: Im Vordergrund steht immer auch der Genuss am geschriebenen Wort, an den literarischen Leckerbissen, welche die Autoren zu bieten haben. Da können nicht alle alles in so kurzer Zeit lesen.

Bettina Ehniß-Maute, Susane Feil, Almut Riegger, Claudia Schnau-Keppler, Nicole Löffler, Christine Widmann-Simon und Hans-Joachim Hoffmann, die am ersten Leseabend dabei waren, hatten sich die Werke so aufgeteilt, dass jedes Buch von mindestens zwei Lesern beschrieben werden konnte.

Die Inhalte der Romane selbst spielten bei diesem ersten Austausch eine untergeordnete Rolle, vielmehr schilderten alle ihre Eindrücke, die Gefühle beim Lesen. Für den unbeteiligten Zuhörer war es eine Wonne, zu vernehmen, was die einzelnen Werke mit der jeweiligen Leserin "angestellt" haben. Einige der vorgeschlagenen Bücher kamen dabei gar nicht gut weg. "Das liest man halt, aber mitgerissen hat mich das nicht", lautete ein Kommentar. "Von der Sprache her ist das keine große Sache", ein anderer. Wobei die gleiche Lektüre durchaus unterschiedlich beurteilt wurde: Sprachauswahl, Satzbau, Handlungsstränge, Zeitsprünge und ähnliche Kriterien für ein gelungenes oder weniger gelungenes Buch bewerten eben nicht immer alle gleich.