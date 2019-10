Albstadt Gefahrguteinsatz: Epoxidharz läuft aus

Albstadt-Ebingen - Etwa 700 Liter Epoxidharz sind laut ersten Informationen der Polizei am Dienstagmorgen bei einer Spedition in der Ebinger Olgastraße ausgelaufen. Einsatzkräfte des Gefahrgutzugs Albstadt und der Feuerwehr Ebingen sind zur Stunde mit 30 Kräften vor Ort, um das gesundheitsschädliche Harz in einen anderen Tank umzufüllen.