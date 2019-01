Albstadt Gebührenzahler müssen Loch nicht stopfen

In der Sitzungsvorlage ist vom "Äquivalenzprinzip" die Rede, das die Gebührenzahler schützen soll: Um sie nicht unangemessen zu belasten, soll die Höhe der Gebühr in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen, wie es heißt. Weil das Umlagenverrechnungsmodell in den vergangenen Jahren in der Dezentralen Abwasserbeseitigung "zu erheblichen Steigerungen" geführt habe, und die Gebühren nun vor allem aufgrund der deutlich höheren Transportkosten steigen, verzichtet die Stadt aber auf einen Ausgleich der Unterdeckung durch den Gebührenzahler.

In den Jahren 2014 bis 2016 hatten die Gebühreneinnahmen nämlich nicht ausgereicht, um die tatsächlichen Kosten zu denken. Die Unterdeckung, also der Fehlbetrag, wird aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt – auch dem stimmten die Stadträte zu.